Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı işlemleri tamamlandı

07.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:12

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işlemleri tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyun kurucunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alma konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA