Shane Larkin'den depremzedelere destek
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Shane Larkin'den depremzedelere destek

Anadolu Efes forması giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, dün THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i mağlup ettikleri maçta atılan her 3 sayılık basket için Elazığ'daki deprem mağdurlarına 1000 lira bağışta bulunacağını açıkladı.

25.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:04
Shane Larkin'den depremzedelere destek

forması giyen ABD'li basketbolcu , dün THY Avrupa Ligi'nde 'i mağlup ettikleri maçta atılan her 3 sayılık basket için 'daki deprem mağdurlarına 1000 lira bağışta bulunacağını açıkladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan yıldız oyuncu, "Düşüncelerim ve dualarım Elazığ'daki depremden etkilenen ailelerle. Geçmiş olsun. Felaketten etkilenen ailelere, dün akşam oynadığımız maçta atılan her üçlük için 1000 lira bağışta bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in deplasmanda Real Madrid'i 85-70 mağlup ettiği karşılaşmada 21 üçlük atılmıştı.

Kaynak: AA
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