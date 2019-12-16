Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

16.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:10

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, kendisini milli takımda görmek istediğini açıklayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Larkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benimle ilgili güzel düşünceleri için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, skorer basketbolcu Larkin'in milli takım forması giymesi konusuna ilişkin, "Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketbolcuyu milli takımımızda da görmek isteriz." yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: AA