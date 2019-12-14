Shane Larkin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Shane Larkin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:50
Shane Larkin, AA'nın

Takımı'nın ABD'li oyuncusu , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Larkin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Shane Larkin, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" başlıklı fotoğrafından yana kullanan 27 yaşındaki Larkin, kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
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