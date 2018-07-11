Shakira'nın Çocukları ve Ekibi İstanbul'u Geziyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira akşam vereceği konser için hazırlanırken çocukları bakıcılarıyla birlikte alışveriş merkezine gitti. Ekibi ise tekneyle İstanbul Boğazı'na açıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira bu akşam saat 21.00'de Vodafone Park'ta vereceği konser için İstanbul'a geldi. 5 yaşındaki oğlu Milan Piqué Mebarak, 3 yaşındaki oğlu Sasha Piqué Mebarak, ağabeyi Tonio Mebarek ve ekibi ile birlikte İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Tarabya'da bir otele yerleşti. Ünlü şarkıcının oğulları ve ağabeyi bir alışveriş merkezine gezmeye giderken ekibi ise tekneyle İstanbul Boğazı'na açıldı. Şarkıcının küçük oğullarına bakıcılarının eşlik etti görüldü. Ünlü şarkıcı ise henüz otelden çıkmadı. - İSTANBUL