DÜNYACA ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İstanbul'a geldi. Shakira, El Dorado turnesi kapsamındaki yarın İstanbul'da konser verecek.

Shakira ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Havalimanından ilk olarak, Shakira'nın anne, babası ile Brezilya forması giyen iki çocuğu çıkış yaptı. Ardından çıkış yapan Shakira'ya magazin gazetecileri baklava ikram etti. Shakira bunun üzerine Türkçe olarak, "Teşekkür ederim, görüşürüz" diyerek kendisi için bekletilen araca binip havalimanından ayrıldı. Geceyi Tarabya'da geçirecek olan Shakira, yarın İstanbul'da konser verecek. - İstanbul