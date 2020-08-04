Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Shakhtar Donetsk, yarın rövanş karşılaşmasını kendi evinde yapacak. Peki Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçı ne zaman ve hangi kanalda olacak?

Erken final niteliği taşıyan Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçında avantaj Shakhtar Donetsk'de yer alıyor. İlk maçı 2-1 kaybeden Wolfsburg bir üst tura çıkmak için deplasmanda en az 1 farklı galibiyet alması gerekiyor. Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta olacak? SHAKTAR DONETSK - VFL WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN? UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçının 2. turu yarın akşam saat 19:55'de oynanacaktır. Yani maç 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü oynanacaktır. Maç ev sahibi Shaktar Donetsk'in stadı olan Metalist Oblast'da oynanacaktır. SHAKTAR DONETSK - VFL WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçı 5 Ağustos Çarşamba günü akşam saat 19:55'de başlayacaktır. SHAKTAR DONETSK - VFL WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg UEFA 2. tur karşılaşması Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı Bein Sports'u açarak izleyebilirsiniz. Bein sports frekans bilgilerini de aşağıya ekleyelim. Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V (Dikey) Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4