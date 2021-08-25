Shakhtar Donetsk - Monaco ne zaman, hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Monaco maçı şifresiz mi? Shakhtar Donetsk - Monaco maçı hakemi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Shakhtar Donetsk - Monaco bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Shakhtar Donetsk - Monaco maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.