Shakhtar Donetsk - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Shakhtar Donetsk - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

27.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:53
Shakhtar Donetsk - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Shakhtar Donetsk - Inter maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Shakhtar Donetsk - Inter maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Shakhtar Donetsk - Inter maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Inter maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Kiev Olimpiyat Stadyumu, Kiev'da oynanacak.

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