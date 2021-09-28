Shakhtar Donetsk - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Inter maçı şifresiz mi?

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SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk - Inter, Spor UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 28-09-2021 Salı günü saat 19.45'te oynanacak.

SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

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SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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