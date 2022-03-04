Shakhtar Donetsk genç takım antrenörü savaşta hayatını kaybetti

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in üst yöneticisi Sergei Palkin, kulüp antrenörlerinden birinin çatışma sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Palkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç takım antrenörünün mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) da iki gün önce Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.