"Shakespeare Mi? Çocuk Oyuncağı" Seyirciyle Buluştu

Yonca İnal'ın yazıp yönettiği oyunun müziklerini Ender Çalışkan, koreografisini Yasemin Gezgin Yavuzcan yaptı.

2016 yılında özel bir sınavla Çocuk Eğitim Birimine kabul edilen 40 öğrenci, 2 yıl süren yoğun bir eğitimin ardından mezun oldu. Eğitimleri boyunca sahne-oyunculuk, dramaturgi, diksiyon, sosyal beceri, dans, şan, doğaçlama, oyunculuğa giriş, ses, beden, hareket, tasarım, müzik, oyun kurmaca gibi pek çok ders alan öğrenciler "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı,'' adlı mezuniyet oyunuyla sahneye çıktılar.

Çocuk Eğitim Birimi öğrencileri, 22 Ağustos 2018'de vefat eden usta oyuncumuz Toron Karacaoğlu'ndan ders alan son öğrenciler oldular. 2018-2019 Toron Karacaoğlu tiyatro sezonunda oyunlarını onun anısına sahnelediler.

7'den 77'ye herkese hitap eden oyunun konusu ise şöyle: Dört ayrı sokaktan oluşan bir mahallede bu sokakların farklı çocukları, hem kendileriyle hem de birbirleriyle itişerek, çekişerek, birbirlerini ötekileştirerek yaşamaktadır. Bir gün meydandaki ceviz ağacının altına bir kız gelir. Kızın gelişiyle tam da 7 gün içinde bütün mahallenin çocukları, hayata başka bir pencereden bakmaya başlarlar: Ceviz ağacının altındaki kız çocuğunun okuduğu kitapların sayfalarının arasından, Shakespeare'in penceresinden...

Yazan- Yöneten: Yonca İnal

Müzik: Ender Çalışkan

Koreografi: Yasemin Gezgin

Dekor- Kostüm: Feyza Zeybek

Psikolojik Danışman: Çiğdem Aydın

Yönetmen Yardımcıları: Nagehan Erbaşı, Ahsen Büke.

Asistanlar: Ata Sümerol, Avzem Ballıkaya, Defne Atlı, Defne Yaz Köprülü, Elfin Tekcan, Nurperi Nurdan, Öykü Şanlıbayrak, Sude Ergan, Şevval Şimal Kaçur, Talia Türkmenoğlu.

İBBŞT Çocuk Eğitim Birimi Oyuncuları: Ahmet Dursun Köymen, Alperen Ergan, Barış Ege Barutçu, Bartu Sınav, Begüm Özer, Berrak Hantal, Cansu Kayın, Çağla Özdamar, Çınar Yavuzcan, Defne Bıkmaz, Doğa Aydın, Dora Demirsoy, Duru Derin Dirican, Elasu Bozkurt, Elif Aydoğan, Elif Ermiş, Elifsu Topkaya, Emine Ayris Ekşi, Enes Avcı, Eren Yıldız, Esra Akyüz, Eylül Ecrin Yaşar, Eylül Elif Güleray, Ezgi Durmaz, Henna Ece Yener, Irmak Kırcağolu, Irmak Sungar, İlke Özkan, Metin Boray Dikenelli, Naz Trak, Nehir Onur, Pelinsu Nurdan, Renata Rogenbuke, Selin Alagöz, Simay Çelik, Sinan Cem Yıldız, Şevval Sevim,Talya Defne Demir, Yiğit Aslan Bacak, Zeynep Karahasanoğlu.