Shadow Warrior 3, PS4 ve Xbox One versiyonları doğrulandı! Shadows Warrior 3 yeni fragmanı yayınlandı!
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Shadow Warrior 3, PS4 ve Xbox One versiyonları doğrulandı! Shadows Warrior 3 yeni fragmanı yayınlandı!

Shadow Warrior 3, PS4 ve Xbox One versiyonları doğrulandı! Shadows Warrior 3 yeni fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

2021 yılında çıkış yapacak yeni birinci şahıs nişancı oyunu Shadow Warrior 3 için PS4 ve Xbox One versiyonları duyuruldu. Shadow Warrior 3 için yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı!

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog, birinci şahıs nişancı oyunu Shadow Warrior 3'ün daha önce duyurulan PC versiyonunun yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One'a da geleceğini duyurdu.

Aynı zamanda Shadows Warrior 3 için yeni bir fragman yayınlandı. Doomsday Device seviyesini, Gassy Obaryion düşmanını, Double Trouble silahını ve çevreyi düşmana karşı kullanmayı gösteriyor.

Shadow Warrior 3 2021'de PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam) için çıkış yapacak. Oyun için henüz net bir tarih verilmedi.

SHADOW WARRIOR 3 FRAGMAN

Kaynak: IGN

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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