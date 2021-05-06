Shadow Warrior 3, PS4 ve Xbox One versiyonları doğrulandı! Shadows Warrior 3 yeni fragmanı yayınlandı!

2021 yılında çıkış yapacak yeni birinci şahıs nişancı oyunu Shadow Warrior 3 için PS4 ve Xbox One versiyonları duyuruldu. Shadow Warrior 3 için yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı!

Yayıncı Devolver Digital ve geliştirici Flying Wild Hog, birinci şahıs nişancı oyunu Shadow Warrior 3'ün daha önce duyurulan PC versiyonunun yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One'a da geleceğini duyurdu.

Aynı zamanda Shadows Warrior 3 için yeni bir fragman yayınlandı. Doomsday Device seviyesini, Gassy Obaryion düşmanını, Double Trouble silahını ve çevreyi düşmana karşı kullanmayı gösteriyor.

Shadow Warrior 3 2021'de PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam) için çıkış yapacak. Oyun için henüz net bir tarih verilmedi.

SHADOW WARRIOR 3 FRAGMAN

Kaynak: IGN