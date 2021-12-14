Shadow Tactics: Blades of the Shogun Ücretsiz Oldu - Haberler
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Shadow Tactics: Blades of the Shogun Ücretsiz Oldu

Shadow Tactics: Blades of the Shogun Ücretsiz Oldu
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

CD Projekt'in dijital oyun satış platformu GOG.com ücretiz oyun akımına katıldı.

Dijital oyun satış platformları ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Shadow Tactics: Blades of the Shogun, CD Projekt'in dijital oyunsatış platformu GOG.com'da ücretsiz oldu.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun, 1600'lü yılların Japonya'sında geçen gizlilik üzerine geçen taktiksel bir strateji oyunudur. Ayrıca oyunun Türkçe alt yazı ve arayüz desteğine sahip olduğunu belirtmek isteriz.

Oyunun ücretsiz almak için yapmanız gerekenler;

Bu bağlantıya tıklayarak GOG'un hediye sayfasına gidebilirsiniz.

Sayfanın alt kısmında Shadow of Tactics'i ücretsiz almak için bir sayaç göreceksiniz. Yanında bulunan 'Yes, and claim the game' butonuna tıklayın.

GOG.com hesabınıza giriş yaparak oyunu kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Oyunu 15 Aralık tarihine kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri

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