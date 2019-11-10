SGM öğrencilerinden anlamlı etkinlik

10.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:52

Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri Mevlid Kandili münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret eden öğrenciler kandil simidi ve yaka kartını takdim ederken; Başkan Yüce, tüm öğrencileri tebrik ederek kandillerini kutladı, başarılar diledi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde Mevlid Kandili münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve Değerler sınıfı öğrencileri 'Peygamberimiz'in Ahlakı' konulu başlık altında adalet, sevgi, saygı, yardımlaşma, temizlik ve hoşgörü değerlerinizi öğrenerek eğitici oyunlar oynadı. Minik öğrenciler; Peygamberimiz'in çocuk Sahabeler ile oynadığı oyunları, arkadaşlarıyla sohbetlerini, etrafındakilere gösterdiği nezaketi, bütün canlılara nasıl değer verdiğini gördüler.



Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz Mevlid Kandili münasebetiyle ilk olarak çeşitli oyunlar oynadılar. Daha sonrasında arkadaşlarının Peygamber Efendimizin güzel ahlakına tanıklık etmeleri için yaka kartları hazırladılar. Mutfak sınıfı öğrencilerinin hazırlamış oldukları kandil simitleri ile birlikte diğer sınıfları dolaşarak hem bu güzel günü anlattılar hem de kendilerinin ve arkadaşlarının yakalarına taktıkları cümlelerle Peygamberimiz'in güzel ahlakını anlattılar. Nezaket sınıfı öğrencilerimiz de Kur'an sınıfına eşlik ederek hediyelerle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'yi ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz Başkanımız Ekrem Yüce'ye 'Benim Peygamberim çocukları çok severdi' yazılı yaka kartını takdim ettiler" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA