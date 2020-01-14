SGM'li çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
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SGM'li çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

14.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:47
SGM'li çocuklar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

bünyesinde hizmet sunan Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.


Çocuk Kulüpleri tarafından hazırlanan 'Çocukça' isimli gazete minikler tarafından hazırlandı. Tasarımı ve içeriği tamamen çocuklara ait olan bu gazetede gündem, magazin, ve yemek köşeleri yer aldı. Tasarlanan bu gazete ile minik öğrenciler hem eğlendiler hem de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe dikkat çektiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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