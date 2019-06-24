SGM'lerde yaz dönemi 11 bin 675 öğrenci ile başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) yaz dönemi dersleri başladı. Bu kapsamda Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca SGM'de toplam 11 bin 675 öğrenci eğitim görecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerinde yaz dönemi dersleri başladı. Bu yaz dönemi 43 farklı branşta eğitim verecek olan SGM'lere toplam 11 bin 675 öğrenci kayıt yaptırdı. 6 hafta boyunca devam edecek kurslar 2 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yazın öğrencilerin verimli vakit geçirmeleri için açılan Sosyal Gelişim Merkezlerimizin yaz dönemi kurslarında dersler başladı. Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerinde toplam 11 bin 675 öğrenci bu yaz eğitim görecek. 43 farklı branşta 6 hafta boyunca devam edecek olan kurslarımız 2 Ağustos Cuma günü sona erecek. Kurslarımıza ilgi gösteren ailelere teşekkür eder, tüm öğrencilere başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA