Sgm'de Siber Zorbalık Konulu Eğitim Verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Bakanlığı Aile ve Çocuk Hizmetlerine bağlı Yaşayarak Öğrenme Macera Park ve Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) farkındalık uyandıran eğitimler devam ediyor.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri tarafından 'Sosyal Hizmet Kuram dersi' kapsamında düzenlenen 'Renkli Ekranın Siyah Yüzü' başlıklı, Siber zorbalık konulu eğitim, çocuklar ve veliler tarafından ilgi ile karşılandı. Eğitim veren Berika Yavuz, Merve Üçüncü ve Dilan Sarıkaya siber zorbalığın nedenlerini açıkladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, "Günümüzde hayatımızın her alanına giren teknoloji ve İnternet sayısız faydalarının yanında, kötü niyetli kişilerin eline geçince de olumsuz yönlerinin olduğunu görüyoruz. Bizim amacımız çocuklarımızı ve aileleri bilinçlendirmek, onları 'Siber Zorbalığa' itecek ortamlardan uzak tutmak. Bu amaçla, Sosyal Gelişim Merkezi olarak, çocuklarımızın hayatlarını doğru etkinlikler ile dolduruyor, ihtiyaç duydukları ilgi ve sempatiyi siber zorbalığa karışarak elde etmesine yönelik tedbirler alıyoruz. Sosyal Hizmetler Bölümü üniversite öğrencilerine yaptıkları eğitim ve üstlendikleri sosyal sorumluluk projesinden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA