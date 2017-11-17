Sgk'yı Zarara Uğrattığı İddia Edilen Şüphelilerden 6'sı Adliyede

KAYSERİ'de, usulsüz olarak engelli raporu aldıkları birçok kişinin malulen emekli olmasını sağladıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sı, sorgularının ardından adliyeye gönderildi.



Polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kayseri'de faaliyet gösteren firmalarda çalışan bazı kişilerin, 3 bin 600 çalışma gününü tamamladıktan sonra usulsüz olarak aldıkları engelli sağlık raporları ile vergi indiriminden yararlandıklarını, ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak malulen emekli olduklarını belirledi. Olayı gerçekleştiren ve içlerinde usulsüz rapor alma işlemini organize eden kişilerin de bulunduğu 33 kişi hakkında, 'Nitelikli dolandırıcılık ve kamu kurum dolandırıcılığı' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonla 31 kişi yakalandı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan 31 şüpheliden 6'sı, önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki adli tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi, ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.



- Kayseri