Sgk'yı Usulsüz Sağlık Raporuyla Zarara Uğratan 33 Kişiye Gözaltı Kararı

KAYSERİ'de, usulsüz olarak engelli raporu aldıkları birçok kişinin malulen emekli olmasını sağlayan 33 kişiden 31'i, yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



Polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kayseri'de faaliyet gösteren firmalarda çalışan bazı kişilerin, 3 bin 600 çalışma gününü tamamladıktan sonra usulsüz olarak aldıkları engelli sağlık raporları ile vergi indiriminden yararlandıklarını, ardından SGK'ya başvurarak malulen emekli olduklarını belirledi. Olayı gerçekleştiren ve içlerinde usulsüz rapor alma işlemini organize eden kişilerin de bulunduğu 33 kişi hakkında, 'Nitelikli dolandırıcılık ve kamu kurum dolandırıcılığı' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Olayla ilgili 31 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - Kayseri