SGK'yı 1,8 milyon lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SGK'yı 1,8 milyon lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi

10.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:41
SGK'yı 1,8 milyon lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi

ANKARA'da, gerçekte hasta olmayan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak organ nakli olmuş gibi gösteren ve bu yöntemle ilaç kullanım raporu çıkarıp, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 1 milyon 800 bin TL zarara uğrattığı tespit edilen 10 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

ANKARA'da, gerçekte hasta olmayan kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak organ nakli olmuş gibi gösteren ve bu yöntemle ilaç kullanım raporu çıkarıp, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 1 milyon 800 bin TL zarara uğrattığı tespit edilen 10 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamu hastanesinde çalışan bilgi işlem, güvenlik görevlileri ve eczacı kalfalarının iş birliği yaparak, gerçekte hasta olmayan kişilerin kimlik bilgilerini kullanıp organ nakli olmuş gibi gösterdikleri ve bu yöntemle para karşılığında ilaç kullanım raporları çıkardıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 23 şüphelinin adreslerini tek tek tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hastanenin bilgi işlem sorumlusu A.C., hastanenin güvenlik görevlisi S.Y., eczane kalfaları A.D., H.Y., A.B., F.Y. ve B.Y.'nin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda reçete ile özel reçeteye tabi 3 bin 500 adet ilaç ele geçirildi. 

1 MİLYON 800 BİN TL'LİK VURGUN Yapılan detaylı incelemede, şüphelilerin bu yöntem ile SGK'yı 1 milyon 800 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin toplam 179 reçete ile ilaç aldıkları saptandı. Ayrıca pandemi sürecinden faydalanan şüphelilerin, aile hekimleri üzerinden reçete yazdırdıkları belirlendi.Gözaltına alınan güvenlik görevlisi S.Y., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Daha önce hastaneye gelen eczane kalfası A.D. konuyu bana anlattı, paraya ihtiyacım vardı kabul ettim. Benim yaptığım rapor hazırlanması için A.D.'yi ve diğer eczane çalışanlarını bilgi işlem bölümüne götürmek veya doktorlarla görüştürmekti. Bunun karşılığında bana para veriyorlardı" dedi.

23 şüpheliden 17'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 6'sı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 17 şüpheliden 10'u, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

İlgili Haberler

SGK'yı 1,8 milyon lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi
SGK'yı 1,8 milyon lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi
Aracından kağıda emdirilmiş 1,8 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı
Aracından kağıda emdirilmiş 1,8 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı
'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Yıldız Tilbe Caner Cindoruk Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Sörloth Şenol Güneş Abdullah Avcı Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SGK'yı 1,8 milyon lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:41:32. #1.14#
title