SGK'ye tıbbi malzeme sağlayan firmaların aidat ödemeleri ertelendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulamasının 1 Temmuz'a kadar durdurulduğunu açıkladı.
01.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:47
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulamasının 1 Temmuz'a kadar durdurulduğunu açıkladı
Kaynak: Dunya.com