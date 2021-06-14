SGK'ye katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek
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SGK'ye katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek

SGK'ye katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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