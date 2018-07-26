Sgk, Yapılandırmalar İçin Hata Sonu da Açık Olacak

SAMSUN (İHA) – Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürü (SGK) Ünal Kaya, halk arasında 'vergi affı' olarak bilinen 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kapsamında işleri olan vatandaşların işlerini halletmek için tüm il ve ilçe merkez müdürlüklerinin Cumartesi ve Pazar günleri de mesai yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de birçok insan emekli olmak için ya da geçmişe dönük borçlarını büyük indirimle ödemek için SGK ve Vergi Dairesi gibi kurumlara giderek işlemlerini yaptırıyor. Hükümet tarafından vergi affının uzatılacağına yönelik bir haber gelmemesi üzerine hala işlem gerçekleştirmeyen vatandaşların işlerini kolaylaştırmak isteyen SGK Samsun İl Müdürlüğü ve ilçe merkez müdürlüğü personelleri, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında işleri olan vatandaşların işlerini halletmek için Cumartesi ve Pazar günleri de mesai yapacak. Vatandaşlar, işlemlerini hafta sonu da Çarşamba, Terme, Tekkeköy, Canik, Bafra, Alaçam, Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Atakum'da bulunan SGK İl Müdürlüğünden yapabilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Ünal Kaya, "18 Mayıs 2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile vatandaşlarımızın SGK'ya olan borçlarının yapılandırarak ödemeleri için büyük kolaylık getirilmiştir. 7143 sayılı Kanun ile paydaşlarımız 2018 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin; SSK işveren, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, ÖTV borçları, emekli kesenekleri, kurum karşılığı, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, GSS primleri, idari para cezaları (İPC), EK-5, Ek-6 ve 2925 primleri, 6183 sayılı kanun kapsamındaki rücu alacakları, yersiz ödemeler, 1479 SK. 2926 SK Bağ Kur primleri gibi birçok kurum alacağının yapılandırarak ödeyebileceklerdir. 7143 sayılı Kanun aynı zamanda Bağkur sigortalılarının dondurulan prim günlerinin ihyasını da kapsamakta ve birçok sigortalıya emeklilik yolu açmaktadır" dedi.

SGK il ve merkez kurumlarının 31 Temmuz'un öncesine denk gelen 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü de açık olacağını vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

"Yapılandırılan borçlar, süresi içinde ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilerek, borç aslı tutarı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte ödenecektir. Yapılandırılan borçlar peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde de ödenebilecektir. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018'dir. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan dikkate alınarak hesaplanacak tutar yüzde 90 indirim ile ödenecektir. İdari para cezalarının asıllarından ise yüzde 50 indirim yapılmaktadır. Bu yapılandırma kanunu ile geçmişten gelen borçlarda büyük indirimler yapılmaktadır. Tüm paydaşlarımızı bu kanunun getirdiği kolaylıklardan faydalanmak ve daim detaylı bilgi almak üzere İl müdürlüğümüz ve sosyal güvenlik merkezlerimize davet ediyoruz. Bunun yanı sıra, e-devlet şifresi ile e -devlet sistemi üzerinden SGK ile ilgili birçok sorgulamayı yapmak mümkündür. Kamuoyundan isteğimiz, en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine uğrayarak, kayıtlarını sorgulatmaları ve bu fırsattan yararlanmaları. Samsun İl Müdürlüğü ve 13 merkez müdürlüğümüzde paydaşlarımızın iş ve işlemleriniz, en hızlı şekilde bitirmek için çalışıyoruz. Bunun için de bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri tüm kurumlarımız açık olacaktır."

SGK Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Canik, Bafra, Alaçam, Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü ilçeleri ve il müdürlüğü personelleri Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların yapılandırma taleplerini alacak. - SAMSUN