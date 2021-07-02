SGK Van İl Müdürü Göksoy'dan "yapılandırma" çağrısı
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SGK Van İl Müdürü Göksoy'dan "yapılandırma" çağrısı

SGK Van İl Müdürü Göksoy'dan 'yapılandırma' çağrısı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abidin Göksoy, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2021 yılı nisan ayı ve öncesi dönemlere ait bazı SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin müracaatların başladığını belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abidin Göksoy, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2021 yılı nisan ayı ve öncesi dönemlere ait bazı SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin müracaatların başladığını belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Göksoy, Bölge Müdürü İbrahim Yakut ile görüştü.

Göksoy, burada yaptığı açıklamada, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile bazı SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmaların başladığını ifade etti.

Van depreminden sonra, merkez ve ilçelerde yıkılan, hasar gören özel binaların yerine yenilerinin yapıldığını, özel bina inşaatından dolayı işverenlerin SGK'ya borçlarının olduğunu aktaran Göksoy, borçların ödenmesi konusunda yapılandırmanın önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Yapılandırılan borçların yalnızca ana para ile yüzde 10 Yİ-ÜFE'nin peşin ödenmesi halinde borçların tamamının kapanacağını anlatan Göksoy, şu bilgileri verdi:

"Böylece özel bina inşaatı sahipleri müdürlüğümüzden ilişiksizlik yazısı alarak, ilgili kurumlardan yapı kullanma izin belgesi alabilecektir. Yapılandırma, 2021 yılı nisan ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48. maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primlerini kapsıyor. Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 10'unun en son 1 Kasım 2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021'e kadar peşin ödenmesi halinde yüzde 90 Yİ-ÜFE silinecektir. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'sinin en son 31 Aralık 2021'de peşin ödenmesi halinde yüzde 50 Yİ-ÜFE silinecektir. Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir."

Göksoy, işverenlerin e-sigorta kanalıyla veya bizzat, 4/b sigortalılarının ise e-devlet aracılığıyla, posta yoluyla ya da kuruma bizzat müracaat edebileceklerini aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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