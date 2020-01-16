SGK Tescil ve Prim Dairesi Başkanı Uğur Ünalan, Manisa'da

16.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:36

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası (GSS) Tescil ve Prim Dairesi Başkanı Uğur Ünalan, "Yaklaşık 89 lira ödediğinizde tüm özel hastanelerde dahil olmak üzere her tarafa gidebiliyorsunuz. Var mı dünyada böyle bir örneği? Mümkün değil. Genel Sağlık Sigortası, dünyaya örnek oldu." dedi.

Kurumun Manisa il müdürlüğünü ziyaret eden Ünalan, ziyaretin ardında düzenlediği basın toplantısında genel sağlık sigortası alanındaki güncel değişiklikleri ve yeni çalışmaları paylaştı.

Ünalan, hiçbir sigortalılık statüsüne tabi olmayanların 2020 yılı için aylık 88,29 lira ödemek suretiyle kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları için sağlık hizmetlerinden faydalanabildiklerine dikkati çekerek,"Genel Sağlık Sigortası primini ödeyecek ekonomik imkana sahip olmayanlar ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunarak gelir tespiti talep edebilirler. Yapılan gelir testi sonucunda aynı hane içinde yaşayanların kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden yani 981 liradan az ise bu kişilerin primleri devlet tarafından karşılanmaktadır." dedi.

Yeni sistemle Türkiye'de sağlık sisteminin iyileştiğini vurgulayan Ünalan, "Bu reformla birlikte bugün Türkiye'de sıkıntıların sona erdiğini maddi anlamda kimsenin hastaneden icra yoluyla, çıkarılmama gibi, rehin tutulduğunu şu anda Türkiye'de çok şükür duymuyoruz, görmüyoruz, bilmiyoruz." diye konuştu.

Ünalan, 10 milyondan fazla vatandaşın sistemden faydalandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Şu anda dünyada bir numarayız. Bu anlamda övünerek ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu övünerek ifade ediyor. Gerçekten Türkiye'deki sağlık sistemi şu anda mükemmel durumda. Ücret olarak da değerlendirdiğimizde yaklaşık 89 lira ödediğinizde tüm özel hastanelerde dahil olmak üzere her tarafa gidebiliyorsunuz. Var mı dünyada böyle bir örneği? Mümkün değil. Genel Sağlık Sigortası, dünyaya örnek oldu. Yurt dışındaki akrabalarımıza, vatandaşlarımıza sorduğumuzda sağlık için dünyanın parasını ödediklerini ifade ediyorlar ama Türkiye'ye geldiklerinde bu mutluluğu kendileri görüyor, yaşıyor."

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt 2012 yılında uygulamaya konulan Genel Sağlık Sigortası'nın tüm dünyaya model teşkil ettiğini, bu sayede tüm ülkenin sağlık güvencesine kavuştuğunu söyledi.

Kurt, sistem sayesinde herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi olmayanların da işçi, memur, esnaf gibi sağlık hizmetlerinden eksiksiz bir şekilde yararlanabildiğini vurguladı.

Kaynak: AA