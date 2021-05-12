SGK, 'SUT değişikliği' üzerinden yapılan iddiaları yalanladı

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Düzenlemeler hasta sağlığı ve güvenliği ile tedavinin etkinliği amacıyla yapılmıştır. Haberde yer alan, salgın koşullarında vatandaşların gereksiz yere hastanelerde yoğunluk oluşturacağı ve tedavilerinin eksik yapılacağı veya vatandaşa ek mali yük geleceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın- yayın organlarında çıkan 'SGK'da Prostat Raporu Krizi' başlıklı haberde; SGK'nın SUT'ta yaptığı değişiklikle, prostat büyümesinde kullanılan ilaçların birlikte kullanımının engellendiği, bu ilaçların üroloji uzman hekimlerince reçete edilebileceği, milyonlarca vatandaşın raporlarını yenilemesi gerektiği ve uzun süre antibiyotik kullanmak zorunda olan hastaların 10 günde bir hastaneye gitmeleri gerektiği şeklinde iddiaların yer aldığı belirtildi.

'TÜM BRANŞLARDAKİ UZMAN HEKİMLERLE REÇETELENDİRİLMEYE DEVAM EDİLECEK'

Hasta sağlığı ve güvenliğinin korunması ile olası suiistimallerin önlenmesi amacıyla prostat büyümesi tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarına göre 3 farklı gruba ayrılarak aynı grupta yer alan ilaçların birlikte reçete edilmesine sınırlama getirildiği belirtilen açıklamada, "Ancak aynı grupta olmayan ve tedavide ihtiyaç duyulan ilaçların birlikte reçete edilmesinde bir engel bulunmamaktadır. Yine prostat ilaçlarına ilişkin raporlar herhangi bir branştaki uzman hekim tarafından düzenlenmekte iken, rapor düzenleme yetkisi konunun uzmanı olan üroloji hekimlerine verilmiştir. Ancak ilaçlar eskiden olduğu gibi yine tüm branşlardaki uzman hekimlerce reçete edilebilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

'PANDEMİ SÜRECİNDE YENİ RAPOR ALMAYA GEREK YOKTUR'

"Prostat büyümesi hastalığı spesifik bir ürolojik hastalık olup ilaç raporlarının da herhangi bir branştaki hekim yerine üroloji uzmanı hekim tarafından düzenlenmesi tedavi etkinliğini arttıracaktır" denilen açıklamanın devamında, şunlara değinildi:

"Ayrıca, düzenlemeden önceki raporlar pandemi nedeniyle ikinci bir talimata kadar geçerli olup, hastaların pandemi sürecinde yeni rapor almalarına gerek bulunmamaktadır. Ellerindeki raporlar ile ilaçlarını almaya devam edebileceklerdir."

Açıklamada, uzun süredir antibiyotik kullanan hastalarla ilgili iddiaya ilişkin ise "Yatarak tedavi görmesi gereken ağır enfeksiyon vakalarında damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen ve sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek antibiyotikler bulunmaktadır. Bu antibiyotiklerin taburcu sonrası da kullanılması gereken hallerde, kullanım süresi 10 gün ile sınırlandırılmıştır. 10 günlük sürenin sonunda ihtiyaç olması halinde hekim tarafından hastanede uygulanarak tedaviye devam edilmesi de mümkündür. Damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen bu antibiyotikler mutlaka sağlık tesisinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu antibiyotiklerin uygulanması için hastalar zaten her gün sağlık tesisine başvurmaktadır. Düzenlemeden kaynaklı olarak ayrıca bir hastane başvurusu oluşmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

'DÜZENLEMELER HASTA SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ AMACIYLA YAPILMIŞTIR'

Bu ilaçların; aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek fonksiyon bozukluğu, ilaç etkileşimleri gibi yan etkileri ile yatarak tedavide geçen kullanım miktarları da göz önüne alındığında; 10 günlük sürenin sonunda tedaviyi düzenleyen hekimin hastasını tekrar değerlendirmesi gerekliliğinin akılcı antibiyotik kullanımı açısından önem arz ettiği bildirilen açıklamada, "Anlaşılacağı üzere yapılan düzenlemeler hasta sağlığı ve güvenliği ile tedavinin etkinliği amacıyla yapılmıştır. Haberde yer alan, salgın koşullarında vatandaşların gereksiz yere hastanelerde yoğunluk oluşturacağı ve tedavilerinin eksik yapılacağı veya vatandaşa ek mali yük geleceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı