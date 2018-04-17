Sgk Sivas İl Müdürü Boztepe Suşehri'ne Gitti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürü Kadir Boztepe, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i makamında ziyaret eden, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, başkan Yüksel ile bir süre görüştü.

Daha sonra Suşehri Sosyal Güvenlik Rehberlik Merkezini ziyaret eden Boztepe, burada kurumun işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve ilçede bulunan mali müşavirler de katıldı.