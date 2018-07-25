Sgk Sivas İl Müdürlüğü Hafta Sonu Hizmet Verecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürlüğü, vergi alacaklarının yeniden yapılandırmasına ilişkin başvuruların 31 Temmuz'da sona erecek olmasından dolayı bu hafta cumartesi ve pazar günü de hizmet verecek.

SGK İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 18 Mayıs tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun gereğince başvuru süresinin 31 Temmuz'da sona ereceği anımsatıldı.

Açıklamada, son başvuru tarihinin yaklaşması sebebiyle 7143 Sayılı Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların bu tarihe kadar kuruma başvurmaları gerektiğine dikkat çekilerek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için müdürlüğümüz 28 Temmuz Cumartesi ve 29 Temmuz Pazar günü mesai saatlerinde sigortalılarımıza hizmet verecektir." ifadesine yer verildi.