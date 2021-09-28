SGK Siirt İl Müdürü İlbaş'tan yapılandırma çağrısı

SİİRT (AA) - Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, sosyal güvenlik alacaklarına yönelik yapılandırma çağrısında bulundu.

İlbaş, yapılandırmanın 30 Eylül'e kadar devam ettiğini belirtti.

E-devlet ve e-sigorta üzerinden başvuru yapma ve sonuçlandırma, şahsen ve posta yoluyla da müracaatların kabul edildiğini dile getiren İlbaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşların bir an önce müracaat yapmalarını bekliyoruz. Yapılandırma, primini kendisi ödeyen, işveren ve 30 Nisan tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakları kapsıyor. Yapılandırmada taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır. Yapılandırma kapsamındaki alacakların gecikme cezası ve gecikme zammı yerine yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranı ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecek."