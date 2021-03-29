SGK pirim yapılandırması ilk ödemesinde son tarih 31 Mart
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SGK pirim yapılandırması ilk ödemesinde son tarih 31 Mart

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
SGK pirim yapılandırması ilk ödemesinde son tarih 31 Mart

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, sosyal güvenlik prim borçlarının 7256 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırıldığını hatırlatarak " Kanun hükümlerinden yararlanan işveren ve sigortalılarımızın yapılandırılan tutarın ilk taksitinin, peşin ödeme tercih edilmiş ise tamamının 31...

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Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, sosyal güvenlik prim borçlarının 7256 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırıldığını hatırlatarak " Kanun hükümlerinden yararlanan işveren ve sigortalılarımızın yapılandırılan tutarın ilk taksitinin, peşin ödeme tercih edilmiş ise tamamının 31 Mart Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerekiyor" dedi.

SGK' dan yapılan açıklamada büyük avantajlar getiren yapılandırmanın devam edebilmesi için 31 Mart Çarşamba gününe kadar ödeme yapılmasının büyük önem taşıdığı, aksi takdirde Kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanma hakkının kaybedileceği ifade edildi. Ayrıca, özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylıklar sağlayan ve cari ay primlerin de teşvikli olarak ödenmesine imkan getiren bu haktan yararlanmak için tanınmış olan bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği belirtildi.

Durdurulan Hizmet Süresi Olan Bağ-Kurlularımız Dikkat

SGK borç yapılandırmasının, 4/b kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılara da önemli avantajlar getirdiğini hatırlatan İl Müdürü Deniz, "Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin avantajlı olarak hesaplanan prim borçlarını da 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri yeniden canlandırılacak (ihya edilecek)." ifadesini kullandı.

GSS Borçlarına Ödeme Kolaylığı

Öte yandan Deniz, daha önce hiç gelir testine başvurmayan GSS sigortalıların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren tescil kayıtlarının güncelleneceğini belirtti.Deniz, yine gelir testi sonucuna göre GSS prim borçlarının devlet tarafından ödenebileceğini veya gecikme zammı alınmaksızın Nisan ayı sonuna kadar ödenebileceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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