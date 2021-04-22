SGK ödemelerinde son fırsat

Besni SGK Müdürü İsrafil Yaşar, yapılandırmadan yararlanan kişilerin 30 Nisan'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebileceklerini dile getirdi.

Besni SGK Müdürü İsrafil Yaşar, yapılandırmadan yararlanan kişilerin 30 Nisan'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebileceklerini dile getirdi.

İsrafil Yaşar, 7256 sayılı bazı borçların yeniden yapılandırılmasına dair kanun kapsamında borçlar yapılandırılmış olup taksitli ödeme seçeneğinde ilk taksit ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma yapanlarda ödeme süresi 31 Mart 2021 tarihinde sona erdiğini söyledi.

İsrafil Yaşar, "Bu fırsatı kaçıranlar için, peşin ödeme yapanlar geç ödeme zammı ile 30 Nisan'a kadar ödemeleri halinde yapılandırma hakkından faydalanacaktır. Taksitli ödeme seçeneği ile borç yapılandırması yapanlardan ilk taksiti ödemeyenler borçlarını peşin ödemeye çevirip geç ödeme zammı ile birlikte 30 Nisan'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakkından faydalanacaklardır. Genel Sağlık Sigortası borcu olanların ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme zammı tamamen silinecek olup sadece anapara ödemesi alınacaktır. Yapılandırma avantajlarının devamı ve cazip ödeme imkanlarını kaçırmamak için 30 Nisan 2021 tarihinde peşin ödeme seçeneği ile borç yapılandırması yapıp ödemeyi yapamayan, taksitli ödeme seçeneği ile borç yapılandırması yapıp ilk taksiti ödeyemeyip yapılandırması bozulanlar, genel sağlık sigortası borcu olanlar, gecikme zammının yüzde 100 silinmektedir. Borçlarını ödemeleri halinde yapılandırma avantajı ve indirimli ödeme imkanları devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı