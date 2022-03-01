Sgk ödemeleri ertelendi mi sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar SGK ödemeleri ertelendi mi 2022? SGK son ödeme tarihi Şubat nedir? sorularına yanıt aradı. İşte SGK açıklaması...

SGK ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi.

2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hakkında Duyuru



2022/Ocak ayına ilişkin gerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gerekse Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin yasal verilme süresinin son günü olan 26/2/2022 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi ve belge verme son günü ile oluşan tahakkukların yasal ödeme sürelerinin aynı günde birleşmesi nedeniyle işverenlerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 28/2/2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının son ödeme tarihi 3/3/2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

İşverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, borçları çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilen işverenlerimizin taksit son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, ödemelerin ödeme planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerekmektedir. (24/2/2022)

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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