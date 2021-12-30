SGK'nin yeni yönetim kurulu belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Yönetim Kuruluna Pevrul Kavlak, Nadir Yürüktümen ve Hüseyin Yüksel seçildi.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun 6. Olağan Genel Kurulunun işveren, işçi, kamu görevlileri, tarımda çalışanlar, emekli ve esnaf temsilcilerinin katılımıyla SGK Başkanlığında yapıldığı belirtilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Olağan Genel Kurula Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ertuğrul Soysal ile Adnan Ertem, SGK Başkanı Cevdet Ceylan, SGK Yönetim Kurulu üyeleri, SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydin ve TİSK, Memur-Sen, DİSK, Türkiye Kamu-Sen, Türk-İş, Hak-İş, TESK, TÜED, TZOB, TOBB, TİSKO, TTB, KESK, TMMOB, TÜRMOB ve TOGB temsilcileri katıldı. Genel Kurul Toplantısında yapılan oylama sonucunda, SGK Yönetim Kurulu üyeliğine işverenleri temsilen Nadir Yürüktümen, işçileri temsilen Pevrul Kavlak, kamu görevlilerini temsilen Hüseyin Yüksel, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen Şemsettin Şemsi Bayraktar, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen Bendevi Palandöken, kurumdan aylık ve gelir alanları temsilen Kazım Ergün seçildi."

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet