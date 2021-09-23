SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'dan yapılandırma çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'dan yapılandırma çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'dan yapılandırma çağrısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, yapılandırma çağırısında bulundu.

KÜTAHYA (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, yapılandırma çağırısında bulundu.

Borçlu işveren ve sigortalıları yapılandırmaya davet eden Sayar, "Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlu işveren ve sigortalılarımız 7326 sayılı yapılandırmadan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül 2021 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları SGK'ya yapılabilirler" dedi.

Sayar, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının da yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezasının ve zammın silineceğini belirtti.

Sayar, yapılandırmanın büyük avantajlar sağladığını ifade ederek, "Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. İşverenlerimiz yapılandırmada ilk taksitini ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödemeleri halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek.İhalelere katılabilecekler,

Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır" diye konuştu.

Sayar, "Yapılandırma başvuruları için son haftaya girmiş bulunuyoruz fırsatı kaçırmayın gelin borcunuzu yapılandırın kazanın" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Cristiano Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar'dan yapılandırma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 18:01:19. #1.17#