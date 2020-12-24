SGK Köprülü Kavşak projesi altyapı çalışmaları tamamlandı
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SGK Köprülü Kavşak projesi altyapı çalışmaları tamamlandı

24.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:08
SGK Köprülü Kavşak projesi altyapı çalışmaları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilen SGK Köprülü Kavşak projesi kısa sürede tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilen SGK Köprülü Kavşak projesi kısa sürede tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SASKİ tarafından bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla şehrin birçok noktasında planlı su kesintisi gerçekleşti.

Ancak 16 saat sürmesi planlanan kesinti için vatandaşların mağdur olmamaları adına ekipler yoğun ve hummalı bir çalışma gerçekleştirerek bugün saat 07.00'de çalışmaları tamamladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şunları kaydetti:

"Şehrimizin önemli bir giriş ayağı olacak SGK Köprülü Kavşak projesi için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 16 saat sürmesi planlanan su kesintisinde vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına Büyükşehir ve SASKİ ekiplerimiz hummalı bir çalışma gerçekleştirerek 11 saat gibi bir sürede kesintiyi tamamladılar. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmak adına yürüttüğümüz bu çalışmalar neticesinde şehrimizi hem üst yapı hem de altyapı olarak yenilemeye devam ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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