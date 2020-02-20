20.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:53

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Kayseri İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Koordinasyon İl Müdürleri Toplantısı'nda konuşan SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla toplantılarımız devam edecek" dedi.



SGK Kayseri İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, SGK Niğde İl Müdürü Nail Van, SGK Kırşehir İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, SGK Nevşehir İl Müdürü Mehmet Baltacı ve prim tahsilat yetkilileri katıldı.



İşverenlerin yaşayacağı sorunlara toplantılar ile mikro ölçekte çözümler için bir araya geldiklerini söyleyen SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Kayseri ilimizin koordinatörlüğünde bulunan Nevşehir, Niğde ve Kırşehir illerimizle değerlendirme toplantıları yapmaktayız. Bugünkü toplantımızın amacı da, ülkemizin içinde bulunduğu kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda etkin görüşmeleri sağlamak, tahsilatlarımızın arttırılması yönünde gerekli tedbirleri alabilmek ve 1 Nisan tarihinden itibaren bütün Türkiye'de geçilecek olan Muhtasar Prim Beyannamesine geçiş sürecinde oluşabilecek sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, en azından bölgemizde alınacak tedbirlere ilişkin mikro ölçekte neler yapabiliriz noktasında il müdürlerimiz ve prim tahsilat yetkilileri ile beraber burada toplanmış bulunmaktayız" dedi.



Hasgül, yeni gelecek olan Muhtasar Prim Beyannamesi ile işverenlerin iki ayrı işi tek seferde gerçekleştirebileceklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Muhtasar Prim Beyannamesi dediğimiz şey, işçilerin gelir vergisi olarak ödedikleri Muhtasar Prim Beyannamesi ile sigorta pirim beyannamesini birleştirerek devlete tek prim beyannamesi verme sistemidir. Daha önce Kırşehir ilimizde pilot olarak uygulandı bu sistem ve üzerinde oluşabilecek hatalar üzerinde çalışmalar yapıldı. Türkiye'de de 1 Nisan itibari ile geçiş sağlanacak durumda. Bu işverenlerimize çok sayıda kolaylık getirecek çünkü işverenlerimiz hem vergi dairesine gidip Muhtasar Prim Beyannamesi veriyordu hem de sosyal güvenlik kurumuna gidip aylık prim belgesini veriyordu. Bunları birleştirerek, hem işçisine ait gelir beyannamesini ödeyecek hem de sigorta prim belgesini verecek. Bu devletimizin sağladığı çok önemli bir kolaylıktır ve bu süreçte olumlu etkilerini hep birlikte göreceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA