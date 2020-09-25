SGK ile TEB arasında İlaç Alım Protokolü imzalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında İlaç Alım Protokolü imzalandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında İlaç Alım Protokolü imzalandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla, SGK Konferans Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2006'da yapılan sosyal güvenlik reformuyla üç ayrı kurumun tek çatı altında birleştiğini, böylece sigortalılık, emeklilik ve sağlık hizmetlerinin erişiminde büyük değişiklikler yaşandığını belirtti.

Yapılan reformun en önemli parametresinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması olduğunu, reformdan önce, sigortalıların sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlandığını ve ilaçlara erişimde üç kurum arasında farklı uygulamalar bulunduğunu anımsatan Yılmaz, şunları söyledi:

"SSK'lı olanlar kendi hastanelerinde bulunan eczanelerden, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi olanlar ise kendi kurumları tarafından sözleşme imzalanan belli eczanelerden ilaçlarına kavuşabiliyor ve uygulamalar maalesef uzun ilaç kuyruklarına ve birçok mağduriyete neden oluyordu.

GSS sistemi ile sağlık hizmetleri ve ilaca erişimde eşitlik ilkesi çerçevesinde istenilen eczaneden ilaca erişim sağlanarak mağduriyetler ve uzun kuyruklar tarihe karışmıştır. Sayın Bakanımızın yönetiminde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle GSS sistemimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve sağlık hizmetlerine vatandaşlarımız daha da kolay erişilmektedir."

Yılmaz, salgın sürecinde güçlü bir sağlık sistemi ve ilaçlara kolay erişimin öneminin bir kez daha teyit edildiğinin altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Güçlü sağlık sistemindeki önemli bileşenlerden biri de 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan eczacılarımızdır. SGK olarak eczacılarımızı sadece sağlık hizmet sunucusu olarak görmeyip bunun ötesinde aynı hedefe odaklanmış bir paydaş olarak görüyoruz. Karşılıklı iletişim ve koordinasyon ile birlikte ortak hedeflerimizi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2008 yılından itibaren eczacılarımızın temsilcisi olan TEB ile protokol anlaşması gerçekleştirdik. Yine önümüzdeki 4 yıllık dönemde birlikte yapacağımız çalışmalara zemin hazırlayacak protokol görüşmelerimizi tamamladık. Bugün Sayın Bakanımızın huzurunda imzalayacağımız protokolümüzün öncelikle vatandaşlarımıza, tüm eczacılarımıza ve kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle yaşadığımız pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız, eczacılarımız ve kurum çalışanlarımız başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı tüm sağlık mensuplarına teşekkür ediyorum."

"İlaç Fiyat Kararnamesi'nde düzenleme yapılması elzem"

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak ise tüm dünya ile birlikte oldukça zor bir süreçten geçildiğini belirterek, Kovid-19 salgınının herkesin hayatını derinden etkilediğini vurguladı.

Salgın sürecinin kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu ifade eden Çolak, "Üzülerek ifade etmeliyim ki bu süreçte 11 meslektaşımızı ve 2 eczane çalışanımızı kaybettik. Bu mücadelede yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Eczacılar olarak Kovid-19 salgınına karşı en baştan itibaren ön saflarda mücadele yürüterek, önemli bir kamu sağlık hizmeti görevi üstlendiklerini dile getiren Çolak, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık sisteminin yükünün hafifletilmesine eczacılarımız önemli katkı sundu. Eczanelerimiz, bu süreçte vatandaşın en kolay ulaşabildiği sağlık danışma merkezleri oldu. Yurdumuzun dört bir köşesinde milletimize kesintisiz ilaç ve sağlık hizmeti veren tüm meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Vatandaşlarımızın ilaca erişimi, hastaların ilaçlarını rahatlıkla eczanelerden alabilmeleri açısından Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında belirli aralıklarla imzaladığımız protokollerin önemi büyük. 2020 yılının Mart ayında protokol süremiz doldu ancak pandemi dolayısıyla görüşmelere bir süre ara vermek zorunda kaldık. Normalleşme adımları ile birlikte görüşmelere yeniden başladık ve bugün itibariyle nihayete erdirdik. Meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk başta olmak üzere süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Çolak, şunları kaydetti:

"SGK Protokolü, vatandaşlarımız kadar meslektaşlarımızın ekonomik refahı açısından da önem taşıyor. Ülkemizin olağanüstü süreçlerden geçtiğini biliyoruz ve bu protokol de bu olağanüstü koşullar altında imzalandı, bunun farkındayız. Türk Eczacıları Birliği olarak böyle bir dönemde vatandaşımızın ilaca ulaşamama riskini gözeterek üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz inancındayız. Umuyoruz ve inanıyoruz ki pandemi atlatıldıktan sonra ilerleyen süreçlerde eczane ekonomilerini güçlendirecek, eczacıları koruyacak adımlar atılacaktır.

Bu bakımdan önemsediğimiz bir diğer konu ise SGK ile yaptığımız protokollerin yanında hiç değişmeyen İlaç Fiyat Kararnamesi'nin artık değişme talebidir. 2004 yılından beri bir kez revizyon gören kararname, 2008 yılından bu yana hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki eczacı kar oranları ve kademelerin iyileştirilmesi noktasında değişiklik bekliyoruz Sayın Sağlık Bakanımızdan. Bu noktada bıçağın kemiğe dayandığını da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü, eczanelerimizin finansal sürdürülebilirliği, vatandaşımızın ilaca ulaşması bakımından son derece önemlidir. Verilen hizmetin ekonomik kaygılardan uzak, nitelikli ve kesintisiz verilmesinde yarar vardır. Sunulan hizmet ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmetidir. Bu nedenle ilgili İlaç Fiyat Kararnamesi'nde düzenleme yapılması elzemdir."

Konuşmaların ardından protokol imzalanarak, toplu fotoğraf çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan