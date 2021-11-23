SGK İl Müdürü Kurt, Vali Karadeniz'e Veda Ziyaretinde Bulundu

ANKARA (Habermetre) - Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü görevini yürütürken, Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü olarak atanan Yavuz Kurt, Vali Yaşar Karadeniz'e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, Yavuz Kurt'a ilimizde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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