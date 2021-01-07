SGK İl Müdürü İlbaş'tan, prim borcu ödemelerine ilişkin açıklama
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SGK İl Müdürü İlbaş'tan, prim borcu ödemelerine ilişkin açıklama

07.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:14
SGK İl Müdürü İlbaş'tan, prim borcu ödemelerine ilişkin açıklama

Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Abdulcelil İlbaş, SGK ile kamu bankaları arasında yapılan anlaşma ile sigortalılara kredi kullanarak emekli olma imkanı getirildiğini belirtti.

Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Abdulcelil İlbaş, SGK ile kamu bankaları arasında yapılan anlaşma ile sigortalılara kredi kullanarak emekli olma imkanı getirildiğini belirtti.

İlbaş, sigortalılara yapılandırılan borcunu ödemeleri halinde aylık bağlanabilecek ve herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacağını söyledi.

Dondurulmuş hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olabilecek sigortalılara büyük kolaylıklar getirildiğini ifade eden İlbaş, şunları aktardı:

"Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol ile sigortalıların yapılandırılan borcunu ödemesi halinde herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacak. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Mart'a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir. Askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek. Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılar, sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını kuruma yapabilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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