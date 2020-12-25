SGK İl Müdürü Hasgül: "Yapılandırma Başvurusunda Süre Daralıyor"
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SGK İl Müdürü Hasgül: "Yapılandırma Başvurusunda Süre Daralıyor"

25.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:15
SGK İl Müdürü Hasgül:

Prim borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31 Aralık'ta sona eriyor.

Prim borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31 Aralık'ta sona eriyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; "Kurumumuza prim borcu olan gerek işveren gerekse kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılarımız için prim borçlarını yeniden yapılandırma imkanı veren 7256 sayılı yasa için son başvuru tarihi olan 31 Aralık'a çok kısa bir süre kaldı. Özellikle idari para cezalarında ceza miktarında yüzde elli indirim imkanı sağlayan bu yasa işverenlerimiz için oldukça cazip imkanlar sunmakta" dedi. Kendi nam ve hesabına çalışanların prim borcundan dolayı durdurulan sigortalılık süresini çıkan borcu ödemek koşuluyla yeniden kazanma imkanından da bahseden Hasgül; "Prim borçlarından dolayı dondurulan sigortalılık süresi bu yasa ile uygun koşullarda tekrar canlandırılabilecektir. İhya dediğimiz bu uygulama için de başvuru süresi 31 Aralık'ta sona eriyor. Özellikle emeklilik aşamasına gelen ve prim borcu bulunan vatandaşlarımızı bu yapılandırmaya başvurmaya çağırıyorum. Dondurulan sürelere ait primler cari prim borcu üzerinden değil dönemindeki prim borcu üzerinden değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu da vatandaşlarımıza çok ciddi kolaylıkları beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül sözlerini şöyle sürdürdü;

"Genel Sağlık Sigortası Primi borcu olanların 30 Nisan 2021 tarihine kadar bu borcu ödemeleri halinde gecikme zammının tamamı silinecektir. Eğer gelir testine bugüne kadar başvurmamışlarsa gelir testine de başvurma hakkı tanındı. Bu kişilerin hane içi kişi başı geliri bürüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde de borçların tamamı silinecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:15:56. #1.14#
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