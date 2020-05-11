SGK İl Müdürü Çavuş'tan Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erhan Çavuş ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erhan Çavuş ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Nayir, sosyal devlet ilkesinin insanın bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirlerin alınması anlamına geldiğini belirtti.

Bunun gerek vatandaşların çalışma süresi içerisinde, gerekse emeklilik dönemlerinde ihtiyaç duyduğu, kendi geçimini sağlayabileceği bir emekli maaşı ve sağlık ihtiyaçlarının garantisini içeren bir durum olduğunu ifade eden Nayir, Türkiye'nin mevcut durumlar göz önüne alındığında sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden önde olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek"

Vali Nayir, özellikle Genel Sağlık Sigortası uygulamasının, bugün Amerika'da bile Türkiye'deki kadar yaygın ve kullanışlı olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orada parası olanın yaptırabildiği, özel sigortalardan almış oldukları hizmetler daha ön planda görünüyor ve bizdeki gibi genel olarak herkese yansıyan birçok uygulama bulunmuyor. Dolayısıyla bu alanda sahip olduğumuz sistem, dünyaya örnek gösterilmektedir. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi daima koruduğumuz gibi devlet olarak da bu birlik ve beraberliğin devamı olan herkese eşit hakları tanıyacak, herkesi belli hususlardan mahrum bırakmayacak üstün düzenlemeleri de yapıyoruz. Bir taraftan ödenen primlerle bunların devamı sağlanmaya çalışılıyor, öbür taraftan da bu hizmetlerin devamı için kriz anları da dahil olmak üzere belli bir düzenleme yapılıp destek mekanizmaları öne çıkarılıyor.

Dolayısıyla yapılan işin millet nezdinde nasıl algılandığı ve bilindiği çok önemlidir. İnsanlar vergilerinin nereye gittiğini merak ederler. Eğer prim ödüyorsak, vergi ödüyorsak devletin elindeki bu kaynağı oluşturuyoruz, devlet de ihtiyacı olan kesimlere bunları gerektiğinde destek ödemeleri olarak, gerektiğinde sağlık ödemeleri olarak yerinde kullanıyor diye anlatabilmeliyiz. Bu haftaların önemi de zaten vatandaşlarımızı bu konularda bilgilendirmek olmalıdır. Mevcut durumdan dolayı bu sene bu konudaki çalışmaları basın ve medya yoluyla, internet siteleri aracılığıyla çok iyi anlatabiliriz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nayir, tüm teşkilat mensuplarının Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı.

SGK İl Müdürü Çavuş ise koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinlik gerçekleştiremediklerini belirterek, kabullerinden ötürü Vali Nayir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA