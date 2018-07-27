Sgk Gaziantep İl Müdürlüğünden Vatandaşlara Uyarı

31/07/2018 tarihinde sona erecek olan 7143 sayılı Kanunla düzenlenen borç yapılandırması dolayısıyla, SGK Gaziantep İl Müdürlüğü vatandaşlara duyuruda bulundu.

7143 sayılı Kanunla düzenlenen borç yapılandırması için son başvurunun 31/07/2018 tarihi olduğunu hatırlatan duyuruda, burçlarını yapılandırmak isteyenler için SGK'nın haftasonu da mesai yapacağı bildirildi.

Borçlarını yapılandıran vatandaşların asıl borç aslına ilaveten gecikme zammı ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ödeyerek yapılandırma fırsatından yararlanabileceğini, Yapılandırılmış borçlar için peşin/ilk taksit ödeme süresinin 31/08/2018 olduğu bildirildi. - GAZİANTEP