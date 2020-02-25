: SGK, emekli maaşlarından yüzde 5'lik kesinti talep etti

25.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:05

Sosyal Güvenlik Kurumu tasarruf tedbirleri altında bir taslak hazırladı. Taslağa göre emeklilerin maaşlarından yüzde 5'lik bir kesinti öngörülüyor. Söz konusu kesintinin 'sağlık kesintisi' olarak adlandırılacağı söyleniyor. Eğer teklif kabul edilirse 2 bin lira emekli maaşı alan kişilerden, her ay 100 lira 'sağlık kesintisi' yapılacak.

ÖLÜM AYLIKLARINA YAŞ SINIRI

Taslakta yer alan bir başka konu ise ölüm aylıkları. Dul kalan eşin evlenmediği sürece eşinden dolayı SGK tarafından bağlanan aylıklara ölüm aylıkları deniyor. Hazırlanan taslakta ölüm aylıklarına yaş sınırı getirilmesi isteniyor. Buna göre, vefat eden eş belli bir yaşın üzerinde değilse aylık bağlanmayacak.

EK ÖDEMELERİN AZALTILMASI İSTENİYOR

Emeklilerin maaşlarıyla ilgili bir diğer konu ise ek ödemeler. Şu an emekliler maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme alıyor. Türkiye Emekliler Derneği, geçtiğimiz günlerde bu oranın yüzde 10'a çıkarılmasını talep etmişti. Ancak SGK'nın hazırladığı taslak metnine göre bu oran yükseltilmek yerine azaltılmak isteniyor.

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