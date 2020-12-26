CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

26.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:54
CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, AA'nın

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gaytancıoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Gaytancıoğlu, Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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