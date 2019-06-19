SGK'dan 'Uzat Elini Bayramlaşalım' konseri

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü himayesinde, il müdürlüğü çalışanları ve gönüllü üyelerden oluşan Ezgilerle Anadolu Türk Halk Müziği Korosu, "Uzat Elini bayramlaşalım"adlı konser düzenledi.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, Antalya Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Veli Tekkanat, Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysalı temsilen meclis üyesi Gürsel Güler ve çok sayıda davetli katıldı.

Binlerce yıllık Anadolu Kültürünün bir mirası olan türküleri ve bu kültürü inancı, canı pahasına koruyup yaşatan ve bizlere ulaştırılmasında katkı sağlayan, Pınar Halaç ve Musa Yenilmez konsere şeref konuğu olarak renk kattılar.

Halk müziğine hizmet vermiş, Pınar Halaç ve Musa Yenilmez 'in eserlerinin de seslendirildiği konserde davetliler hep birlikte halk müziğinin o yüreklere dokunan, coşturan dünyasına doğru keyifli bir yolculuğa çıktılar.

Müziğe emek ve gönül vermiş "Ezgilerle Anadolu Türk Halk Müziği Korosu" nun seçkin üyeleri, aylar süren çalışmalarını ve konser heyecanlarını, çok sayıda davetlinin huzurunda taçlandırdı. Konserde, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler okuyan topluluk büyük beğeni topladı.

Konserin sonunda konuşma yapan İl Müdürü Deniz, konser organizasyonunda sergiledikleri muhteşem performans için, emeği geçenler adına, İl Müdürlüğü personeli olan şef Hasan Safran'a çiçek takdiminde bulundu ve teşekkür etti.

Deniz, konuşmasında, konser etkinliği ile Sosyal Güvenlik Kurumunun tanınırlığını artırmak, toplumda oluşan sosyal güvenlik bilincinin gelişmesine ve Kurum çalışanları ile vatandaşların buluşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA