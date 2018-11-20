Son Dakika! SGK, Prim Borçlularına Yeniden Taksit İmkanı Tanıdı

SGK'nın hayata geçirdiği uyumlu işveren düzenlemesi ile işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçları uygun koşullarda taksitlendirilerek yapılandırılacak.

YENİ TAKSİTLENDİRME HAKKI

Prim borçlarını düzenli ödemesine rağmen son 1 yılda borçlarını ödeyemeyenlere SGK tarafından yeni bir taksitlendirme hakkı sağlandı.

500 BİN TL'YE KADAR OLAN BORÇLARDA TEMİNAT ARANMAYACAK

Zor durumdaki işverenler prim borcunu 60 aya kadar taksitlendirebilecek. 500 bin TL'ye kadar olan borçlarda teminat da aranmayacak. 500 bin TL'yi aşan kısım için ise yüzde 25'i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

İŞVERENLERE GETİRİLEN KOLAYLIKLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre işverenlere getirilen kolaylıklar şöyle:

Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.

YILLIK YÜZDE 22 OLAN TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ila yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.

HACİZLİ MALIN BORÇLU TARAFINDAN SATIŞINA KURUMCA İZİN VERİLEBİLECEK

Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.

Borç miktarı 2 milyon TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda kanunda sınır konulmuyor.

Borç miktarı 2 milyon TL'nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değeri 2 milyon TL'yi aşmamalı.