Sgk'dan Kurumlara Eğitim Semineri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mardin İl Müdürlüğü Ömerli ilçesinde eğitim semineri verdi.



Ömerli ilçesinde bulunan kamu kurumlarına SGK ile ilgili iş ve işlemler anlatılarak, kurumların cezalı duruma düşmemesi için ilgili personele eğitim verildi.



Seminere Artuklu SGM Müdür Yardımcısı Yusuf Yaman, Şef Burhanettin Akın, Şef Abdulkadir Dilen, Ömerli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ömerli Adliyesi, Ömerli Tapu Müdürlüğü, Ömerli Mal Müdürlüğü, Ömerli Belediyesi, Ömerli Devlet Hastanesi personeli katıldı.



Kamu kurum ve kuruluşlarına sigortalı işlemleri ve uygulanan idari para cezalarında yapılan hataların önlenmesine yönelik eğitimlerin devam edeceği belirtildi.