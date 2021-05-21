SGK'dan Kayseri OSB'ye teşekkür

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü son beş yılda primlerini düzenli ödeyen ve herhangi bir şekilde borcu olmayan Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür belgesi verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü son beş yılda primlerini düzenli ödeyen ve herhangi bir şekilde borcu olmayan Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür belgesi verdi. SGK Başkanı İsmail Yılmaz'ın imzaladığı belge, SGK Kayseri İl Müdür Yardımcısı Mustafa Türkoğlu tarafından Kayseri OSB Genel Sekreteri Adil Özhan'a verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü SGK'ya karşı tüm yükümlülüklerini yerine getiren kurum ve kuruluşları teşekkür belgesi ile ödüllendiriyor. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü de son beş yılda primlerini düzenli ödemesi ve bu alanda hiçbir borcu bulunmaması nedeniyle ödüle layık görüldü. SGK Başkanı İsmail Yılmaz tarafından imzalanan belgede, "Çalışanlarınızın hizmetlerini kurumumuza yasal süre içerisinde bildirdiğiniz ve primlerinizi düzenli, olarak yatırdığınız için teşekkür eder yürütmekte olduğunuz çalışma ve faaliyetlerde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. SGK Kayseri İl Müdür Yardımcısı Mustafa Türkoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek teşekkür belgesini OSB Genel Sekreteri Adil Özhan'a verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı