SGK'dan Kayseri OSB'ye teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

SGK'dan Kayseri OSB'ye teşekkür

SGK'dan Kayseri OSB'ye teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü son beş yılda primlerini düzenli ödeyen ve herhangi bir şekilde borcu olmayan Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür belgesi verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürlüğü son beş yılda primlerini düzenli ödeyen ve herhangi bir şekilde borcu olmayan Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür belgesi verdi. SGK Başkanı İsmail Yılmaz'ın imzaladığı belge, SGK Kayseri İl Müdür Yardımcısı Mustafa Türkoğlu tarafından Kayseri OSB Genel Sekreteri Adil Özhan'a verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü SGK'ya karşı tüm yükümlülüklerini yerine getiren kurum ve kuruluşları teşekkür belgesi ile ödüllendiriyor. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü de son beş yılda primlerini düzenli ödemesi ve bu alanda hiçbir borcu bulunmaması nedeniyle ödüle layık görüldü. SGK Başkanı İsmail Yılmaz tarafından imzalanan belgede, "Çalışanlarınızın hizmetlerini kurumumuza yasal süre içerisinde bildirdiğiniz ve primlerinizi düzenli, olarak yatırdığınız için teşekkür eder yürütmekte olduğunuz çalışma ve faaliyetlerde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. SGK Kayseri İl Müdür Yardımcısı Mustafa Türkoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek teşekkür belgesini OSB Genel Sekreteri Adil Özhan'a verdi. - KAYSERİ

SGK'dan Kayseri OSB'ye teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Erkek çocuğunu istismar iddiasına 7,5 yıl hapis
Erkek çocuğunu istismar iddiasına 7,5 yıl hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Volkan Bozkır Devlet Bahçeli
Magazin Pınar Altuğ Hande Erçel Hülya Avşar Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SGK'dan Kayseri OSB'ye teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 11:40:49. #1.14#

title