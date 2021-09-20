SGK'dan işverenlere yapılandırma uyarısı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SGK'dan işverenlere yapılandırma uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
SGK'dan işverenlere yapılandırma uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, vatandaşların teşviklerden faydalanmaları için Türkiye geneli SGK'ya borçlarının olmaması veya varsa borçlarını yapılandırmış olmaları gerektiğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, vatandaşların teşviklerden faydalanmaları için Türkiye geneli SGK'ya borçlarının olmaması veya varsa borçlarını yapılandırmış olmaları gerektiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, gündemle ilgili İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ile sohbet etti. 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, borçlu işverenler için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Göksoy, "Şu ana kadar işverenler birçok teşvikten faydalandı. Bu teşviklerden biri de 'Beş Puanlık İndirim' teşvikidir. Şu anda bu indirimden faydalanmak için, işyeri dosyası bazında işverenin borcunun olmaması gerekiyor. Ancak 'Beş Puanlık İndirimden' faydalanma şartı Ocak 2022'den itibaren, işverenin Türkiye geneli borcunun olmaması ya da borcu var ise yapılandırılması gerektiği şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısı ile işverenlerimizin Türkiye geneli borcunun olmaması gerekiyor. Bu nedenle, şu anda yürürlükte olan ve bu ayın sonuna kadar müracaatları devam eden '7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu', borçlu işverenlerimiz için büyük bir fırsattır. 2021 Nisan ayı ve önceki dönemlerde borcu olan işverenlerimiz, 30 Eylül 2021 tarihine kadar kurumumuza müracaat etmeleri halinde, borçları yapılandırılacak ve taksitler düzenli ödenmek şartı ile teşviklerden ve indirimlerden faydalanabilecektir. İşverenler 'e-sigorta' kanalıyla veya bizzat, 4/b sigortalılar ise 'e-devlet' aracılığıyla, posta yoluyla ya da kuruma bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cristiano Stefan Kuntz Alex Teixeira Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SGK'dan işverenlere yapılandırma uyarısı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:29:01. #1.17#